38ème Journée Liga : L'Atlético à 90 mn du bonheur, la course au maintien fait rage…

À une journée de la fin de la Liga, les enjeux sont multiples.





L’Atletico (1e ; 83 pts) doit impérativement faire un meilleur résultat que le Real (2ème ; 81 pts) pour ne pas voir ses rêves de titre s’envoler dans les ultimes instants du championnat. Cette 38ème et dernière journée nous offre aussi une lutte âpre en bas de tableau où Elche, Huesca et Valladolid se battent pour ne pas accompagner Eibar en seconde division. Les 7 matches à enjeux se dérouleront ce samedi à la même heure (17 h).





En haut de tableau





L’Atlético de Madrid se déplacera à Valladolid et le Real Madrid recevra Villarreal. Si le sous-marin jaune est obligé de faire un bon résultat pour se qualifier en Europa League la saison prochaine (à moins qu’il ne la gagne dans une semaine), Valladollid est obligé de gagner pour espérer de se maintenir dans l’élite espagnole.





En bas de tableau





En bas de tableau Elche qui se retrouve premier relégable doit faire un meilleur résultat que Huesca conjugué à une mauvaise opération de Valladolid pour s’extirper de la zone rouge.





Huesca recevra Valence qui ne joue plus rien.





La course à l’Europe





Villareal (7e, 58pts), Betis Seville (6e, 58 pts) et Real Sociedad (5e, 59 pts) se tiennent à 1 point. Le premier défiera le Real qui lutte pour le titre et le second ira à Vigo.





La Real Sociedad se déplacera à Ossasuna.





Le Barça qui a déjà dit adieu au titre ne doit pas perdre à Eibar pour ne pas voir Séville lui chiper sa troisième place.