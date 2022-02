4 raisons .. Pourquoi le Sénégal sera champion d’Afrique ?

Le Sénégal a accédé à la finale de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations grâce à sa victoire en, demi-finale, devant le Burkina Faso sur un score de 3-1.

Imperturbable, le finaliste malheureux de la dernière édition de la CAN a confirmé son statut de grand postulant pour le sacre final.



« La source » a sélectionné pour vous 4 raisons qui expliquent pourquoi le Sénégal sera le futur champion d’Afrique.



Une force tranquille



Le niveau de la sélection sénégalaise a connu une nette amélioration depuis le début des tours à élimination directe dans cette CAN.



Méconnaissables au premier tour, les « Lions » se sont montrés plus convaincants lors de ses derniers matchs devant respectivement le Cap-Vert, la Guinée Équatoriale et le Burkina Faso.



Un effectif pléthorique



Le Sénégal dispose de l’un des meilleurs effectifs dans cette 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.



Aliou Cissé, le sélectionneur des « Lions » a l’embarras du choix pour composer son onze de départ, d’autant plus qu’il a à sa disposition une pléiade de joueurs évoluant dans le haut niveau européen.



Une supériorité technique



De l’avis des observateurs, le Sénégal est supérieur techniquement à toutes les sélections engagées dans cette CAN Cameroun 2022.



Pouvant compter sur plusieurs joueurs talentueux, le double finaliste malheureux de la CAN est capable de dominer n’importe quel adversaire dans ce tournoi.



Une soif de vaincre



Les Sénégalais ont fait preuve d’une détermination sans faille dans cette Coupe d’Afrique des Nations.



Avide de chasser enfin le signe indien, le Sénégal semble, plus que jamais, décidé à remporter sa première CAN.