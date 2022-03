50 milliards de prime de signature... : Les détails du contrat de Mbappé à Madrid





En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé se dirige vers le Réal de Madrid.

L’objectif majeur du PSG pour cette fin de saison est de prolonger l’attaquant français, Kylian Mbappé. Mais les signaux sont passés de rouge au rouge foncé depuis l’élimination du PSG en C1 par le Réal de Madrid, prochaine destination du génie français.

En effet, le quotidien sportif l’Equipe renseigne que l’ex monégasque signera son contrat avec le Real la semaine prochaine. Le joueur de 23 ans touchera une prime de signature qui variera aux alentours de 80 millions d’euros ou moins ( plus de 50 milliards FCFA) et un salaire annuel net de 25 millions d’euros (plus de 16 milliards FCFA).

La source évoque que l’objectif de Madrid est de le faire signer avant vendredi prochain. Affaire à suivre.