6 ans à la tête des Lions : Que retenir du bilan d'Aliou Cissé ?

Le quotidien sportif Stades dresse, dans sa livraison de ce jeudi, le bilan d'Aliou Cissé en 6 ans.Nommé entraîneur des Lions en 2015, il a, à son actif, 59 rencontres pour 36 victoires, 16 nuls et 7 défaites, 89 buts inscrits et 34 encaissés.Sur les 59 rencontres, 40 ont été en matchs officiels et 19 en matchs amicaux pour lesquels le Sénégal a remporté 8 matchs obtenu 7 nuls et 4 défaites.Avec Aliou Cissé, l'attaque du Sénégal a une moyenne de 1,5 but par match. La moyenne des buts encaissés est de 0,3.