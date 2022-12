8ème de finale de la Coupe du Monde : Le Sénégal défie l’Angleterre, le coach Southgate prévient ses joueurs

Les équipes africaines engagées dans la Coupe du monde n’ont pas déshonoré le continent, même celles qui sont éliminées à l’instar de la Tunisie et du Cameroun. La Tunisie a notamment battu l'équipe de France, et le Cameroun, le grand Brésil. Malheureusement, ces pays qui totalisent 4 points chacun, ne seront pas en 8ème de finale. Il y aura cependant le Maroc et le Sénégal à ce stade de la compétition. Les champions d’Afrique jouent demain dimanche 04 décembre 2022 l’Angeterre. Sur le papier, les poulains de Gareth Southgate partent favoris, mais les Lions de la Téranga auront un coup à jouer dans ce match à élimination directe. Ils ont démontré dans leur groupe qu’ils étaient capables d’assurer leur statut de champion d’Afrique même sans Sadio Mané.





« J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien observés »





Le sélectionneur anglais est conscient du match difficile qui l’attend demain dimanche. « J’ai vu jouer le Sénégal contre l’Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien observés. A partir de maintenant on va étudier leurs matchs » a-t-il déclaré après la victoire des Three Lions contre le Pays de Galles, un peu plus tôt dans la semaine. Il dit connaître certains joueurs sénégalais qui évoluent dans de grands championnats et en Angleterre. Et même si son équipe part favorite, il faudra se méfier du Sénégal. « On sait qu’on sera favoris, on doit l’assumer, mais on joue une équipe très dangereuse » a déclaré Gareth Southgate.





Pour une deuxième qualification en quart de finale