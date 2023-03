À 24 ans, Mbappé devient le meilleur buteur de l’histoire du PSG

Kylian Mbappé est entré un peu plus encore dans la légende du Paris Saint-Germain à seulement 24 ans en devenant le seul meilleur buteur du club, après son 201e but contre Nantes, samedi, dépassant les 200 unités d'Edinson Cavani.



D'une frappe croisée du gauche, le champion du monde 2018 a trompé Alban Lafont, la gardien "canari", pour la 26e journée de Ligue 1.



"Kyky" a décidément le sens du spectacle, il avait égalé l'Uruguayen six jours plus tôt à Marseille (3-0), en signant un doublé spectaculaire.



Il a même battu le record avec le brassard sur le bras, après la sortie - en grimaçant - de Marquinhos.



Le Parc des Princes lui a réservé une ovation monstre, criant sept fois son nom à l'appel du speaker, comme son numéro de maillot.



Après le match, Mbappé a été honoré sur la pelouse. Il a remercié notamment "les supporters", et annoncé qu'il voulait aller "toujours plus haut", et que "ça commence dès mercredi" à Munich.





A grandes foulées



Tous les supporters parisiens espèrent qu'avec cette forme tonitruante, le champion du monde poursuivra au Bayern Munich sa quête des records. Le PSG doit renverser mercredi la défaite de l'aller au Parc des Princes (1-0) pour voir les quarts de finale de la C1. Il y a deux ans il avait signé un doublé à l'Allianz Arena (3-2)...



En attendant, Mbappé poursuit à grandes foulées les records du club. Il a dépassé Cavani en cinq saisons et demie (depuis 2017), quand le "Matador" avait mis sept ans pour marquer ses 200 buts.



Il a marqué 137 de ses buts parisiens en L1, 34 en Ligue des champions, 27 en Coupe de France, 2 en Coupe de la Ligue et 1 au Trophée des champions.



Depuis une saison et demie, Mbappé est le leader de cette équipe. "Il y a un PSG sans Mbappé et un PSG avec Mbappé", soupirait le Marseillais Matteo Guendouzi, adversaire déconfit du Classique.



Le président Nasser Al-Khelaïfi pouvait se féliciter dans les couloirs du Stade Vélodrome d'avoir réussi à prolonger son trésor pour deux années, l'été dernier.



Désormais recordman des buteurs, "Kyk's" n'est plus très loin du Top 20 parisien au nombre de matches joués. Il a disputé son 247e contre Nantes et s'approche de Jean-Claude Lemoult, 20e avec 266 matches. Mais il est encore loin des 435 matches de Jean-Marc Pilorget (1er), plutôt menacé par Marco Verratti (405 matches), mais le milieu italien était suspendu contre les Canaris.