A 3 jours des Jeux olympiques, l'Afrique du Sud enregistre 21 cas contacts

Grosse inquiétude à trois jours de l’entrée en lice de la sélection d’Afrique du Sud aux Jeux Olympiques de Tokyo jeudi contre le Japon. Ce week-end, trois membres de la délégation ont en effet été testés positifs au Covid-19 à leur arrivée sur le sol nippon : le latéral droit Habiso Monyane, le milieu offensif Kamohelo Mahlatsi et l’analyste vidéo Mario Masha. Par la suite, 21 cas contacts de l’entourage de ces trois individus ont été identifiés, et il s’agit principalement de joueurs…





«Ces personnes doivent rester seules dans leurs chambres respectives où leurs repas leur sont apportés. Elles sont soumises tous les jours à des tests PCR», a expliqué ce lundi le directeur de la communication de Tokyo 2020, Masa Takaya. Cette situation complique forcément la préparation des Sud-Africains, mais leur participation au match face au pays-hôte n’est pas remise en cause à l’heure actuelle.