À deux semaines d'affronter le PSG, le Real Madrid battu par l'Athletic Bilbao en Coupe du Roi

L'Athletic Bilbao a dominé le Real Madrid dans une ambiance magnifique, jeudi en quarts de finale de Coupe du Roi (1-0). C'est Berenguer qui a marqué le but de la qualification pour les demies, à la 89e.











Le match : 1-0





Incandescente tout au long de la rencontre, la Cathédrale de San Mamés a rougi encore un peu plus à la 89e minute. Sentant bien le coup, Vesga a intercepté une passe de Casemiro puis trouvé Berenguer. Entré à la pause, ce dernier s'est joué de Nacho et a expédié une frappe magnifique du gauche dans le petit filet de Courtois. Elle a qualifié l'Athletic pour les demi-finales de la Coupe d'Espagne en compagnie du Betis, du Rayo Vallecano et de Valence.





Accueilli à Bilbao par des projectiles qui ont endommagé son bus, le Real Madrid a souffert dans les grandes largeurs face aux Basques. Fidèles à leur habitude, ces derniers étaient bien organisés, notamment au pressing. Mais comme d'habitude, ils ont péché dans la finition. Dani Garcia (9e, 13e), Muniain (22e), Inaki Williams (41e), Martinez (47e) et Raul Garcia (50e) ont été souvent maladroits, et parfois rattrapés par un bon Militao.





Le Real Madrid, sans Benzema, a eu de rares occasions. Rodrygo a cadré un tir sans danger (26e) et Casemiro a raté la plus grosse à la 81e (voir par ailleurs). Le club merengue a surtout été mangé dans l'entrejeu, à l'image d'un Kroos à côté de la plaque et averti dès la 23e. À douze jours du choc contre le PSG en Ligue des champions, Carlo Ancelotti se serait sûrement bien passé d'une telle contre-performance.





Le fait : Nico Williams blessé sur une talonnade





Ses deux buts au 3e tour de Coupe contre Mancha Real (2-0), sa passe décisive en huitièmes face au Barça (3-2, a.p.) mais surtout son but en demi-finale de la Supercoupe contre l'Atlético (2-1) ont fait de Nico Williams le héros de Bilbao en ce mois de janvier. Conscient de la faiblesse du Real Madrid sur le côté gauche de sa défense en l'absence de Ferland Mendy, Marcelino avait encore aligné le joueur de 19 ans. Il a été un véritable poison, défendant bien sur Vinicius, pressant haut et provoquant constamment un Alaba dépassé. Au départ de nombreuses actions basques, il a été repris in extremis par Militao (34e) avant de se blesser aux ischios de la jambe droite sur une talonnade totalement inutile puisqu'il avait été signalé hors-jeu. En larmes, il a été remplacé à la pause par Berenguer, qui a marqué un but superbe du gauche pour qualifier les siens (89e).

Le tournant : Casemiro rate l'ouverture du score





À un quart d'heure de la fin, le Real Madrid a enfin mis le pied sur le ballon et installé son jeu. Au bout d'une longue séquence de possession, Asensio a trouvé Casemiro dans la surface d'un geste technique génial. Mais le milieu brésilien, qui s'est présenté seul devant Agirrezabala, a totalement écrasé sa frappe, tirant sur le gardien adverse, préféré à Unai Simon en Coupe (81e). L'occasion était passée pour le club merengue, puni quelques minutes plus tard.