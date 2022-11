A la veille du match Sénégal/Pays-Bas : Sadio Mané donne de ses nouvelles et revigore l’équipe

C’est connu. Blessé lors de la victoire du Bayern Munich face au Werder Brême, l’international sénégalais Sadio Mané ne jouera pas la Coupe du monde. A la veille du premier match des Lions contre Les Pays-Bas, il a lancé un message à ses compatriotes particulièrement à ses coéquipiers. Auparavant, le Vice ballon d’or a donné des informations sur son état de santé. «Vous étiez nombreux à m'avoir adressé des messages de soutien à la suite de ma blessure. Dieu merci, l'opération subie en milieu de semaine s'est bien passée. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier tous et vous témoigner ma reconnaissance », écrit-il sur Instagram, ce dimanche 20 novembre.