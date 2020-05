A qui le Soulier d’Ebène 2020? Réponse le 1er juin

Soulier d'Ebene 2020

Le 29e Soulier d'Ébène sera décerné le lundi 1er juin, à 18h, au Birmingham Palace à Bruxelles. Au regard de la situation liée à la pandémie de Covid-19, la traditionnelle soirée de gala a été annulée. Toutefois, la remise du trophée récompensant le meilleur footballeur d'origine africaine évoluant dans les championnats belges des trois divisions nationales sera à suivre en direct sur les réseaux sociaux des African Awards.





Le scrutin, habituellement composé de deux tours de vote, n'en comportera exceptionnellement qu'un. Les votants, le jury d'honneur présidé par Georges Heylens, le sélectionneur fédéral Roberto Martinez, les entraîneurs des clubs ainsi que des journalistes sportifs, n'ont donc voté qu'une fois.

Le deuxième tour, qui regroupe le top-5 à l'issue de la première phase, a été annulé cette année. L'organisation ne dévoilera pas la composition de ce top-5 avant la cérémonie prévue le 1er juin. Le Congolais Dieumerci Mbokani, meilleur buteur du championnat grâce à 18 buts pour l'Antwerp, possède de solides atouts dans son jeu pour succéder à Ally Samatta. Ce serait son second Soulier d'Ébène après celui décroché en 2012 quand il portait les couleurs d'Anderlecht.





Le Brugeois David Okereke (9 buts), le Genkois Paul Onuachu (9 buts), le Malinois William Togui (9 buts) ou encore les Liégeois Selim Amallah (7 buts, 4 assists) et Mehdi Carcela (3 buts, 7 assists) pourraient eux aussi garnir le top-5 final. Deuxième l'année dernière, Yohan Boli a marqué 10 buts en 17 matches avant son départ de Saint-Trond pour le Qatar en janvier.





Avec le Prix du mérite, un second trophée sera décerné lundi prochain. Il récompense le sportif qui s'est distingué pour ses actions sociales ou humanitaires. De grands noms du football belge ont remporté le Soulier d'Ébène depuis la première édition en 1992 avec, entre autres, Daniel Amokachi, Emile Mpenza, Aruna Dindane, Vincent Kompany, Mbark Boussoufa et, plus récemment, les Diables Rouges Romelu Lukaku, Michy Batshuayi et Youri Tielemans.