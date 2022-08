À trois mois du mondial, ces lions à la trâine en club

A trois mois de la coupe du monde de football, la situation en club de certains cadres de l’équipe nationale du Sénégal inquiète. Entre statuts d’indésirables et faibles temps de jeu, les hommes d’Aliou Cissé ne sont pas dans les conditions idoines pour préparer au mieux la prochaine messe mondiale du football.

Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo poussés vers la sortie





Avec sa première coupe d’Afrique des Nations remportée le 6 février 2022, le Sénégal entrait dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui laissait présager des lendemains meilleurs pour plusieurs de ces néo-champions d’Afrique dans leurs clubs respectifs. Que Nenni ! En France, d’abord, où les cas de nombreux titulaires au sein de la Tanière semblent critiques. Depuis l'arrivée de Luis Campos au poste de directeur sportif du côté du Paris Saint-Germain, une short-list de joueurs invités à prendre la porte à été dressée. Dans cette liste, on retrouve les deux Sénégalais de la formation parisienne : Idrissa Gana Gueye et Abdou Diallo. Mis à l’écart du groupe, le premier cité serait en pourparlers avec Everton. Mais des difficultés sont rencontrées dans ce dossier à cause de l’intransigeance d’Antero Henrique qui ne souhaite pas laisser partir libre l’ancien lillois du côté de Liverpool. Pour Diallo, la donne est tout autre. Un temps annoncé du côté de Naples, pour remplacer Kalidou Kouliblay parti à Chelsea, l’ancien Monégasque reste pour le moment sans piste sérieuse même si des formations comme l’AS Roma et West-Ham sont venues aux nouvelles. On parle même depuis quelques heures d’un intérêt d’Aston Villa.