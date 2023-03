Abdallah Ndour: "J'avais le devoir de faire un bon match"

Abdallah Ndour exprime sa satisfaction par rapport à sa première titularisation

Le joueur Abdallah Ndour exprime sa satisfaction par rapport à sa première titularisation contre le Mozambique, le vendredi 24 mars 2023.





Il a remercié l'entraîneur qui lui a fait confiance. « J’étais venu en 2017 , mais j’avais pas eu l’occasion de jouer. Le coach m’a fait confiance et j’avais le devoir de faire un bon match.





Je suis satisfait en plus on a gagné avec la manière. On a fait le maximum . Le Sénégal est attendu par tout le monde donc les matchs ne seront plus faciles. C’est à nous de montrer que nous faisons partie des meilleurs », a réagi Abdallah Ndour.