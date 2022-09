Abdou Diallo sur son départ au RB Leipzig : « Je ne veux pas avoir de regret à la fin de ma carrière »

Il aura fallu attendre les dernières heures de ce mercato estival pour que la situation se décante. Indésirable du côté du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo avait finalement accepté la proposition de prêt d’une saison du RB Leipzig au dernier jour de cette fenêtre des transferts. Pour le média « Carré », le défenseur central est revenu sur les motivations qui ont poussé son départ. « J’arrive dans ce mercato où je me dis : ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu des super bons moments, se souvient le gaucher arrivé à Paris à l’été 2019. Il y a eu une demi-finale de Ligue des champions, une finale, qui sont les deux meilleures campagnes de l’histoire du club. Mais, il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j’ai été blessé ou autre. »



Il poursuit ses confessions : « Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice ».



Des rumeurs annonçaient que le champion faisait l’objet de convoitise pour de nombreuses écuries européennes. Il confirme ces bruits de couloirs. Mais les arguments de la formation entraînée par Marco Rose l’ont convaincu : « J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque. »



Enfin, il évoque, pour lui, la nécessité de faire le bon choix à une période cruciale dans sa carrière « J’ai 26 ans, c’est le moment. Je ne veux pas avoir de regrets à la fin de ma carrière. On va y aller. Si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, au moins on aura essayé ».



Depuis son arrivée sous ses nouvelles couleurs, Abdou Diallo a disputé 3 matchs dont 2 en Ligue des Champions. Ce mardi, il sera sans doute de la partie lors du match amical Sénégal-Iran.