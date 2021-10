Abdoulaye Baldé sur la victoire du Casa Sport : " La Casamance en avait besoin"

L'invité du Grand jury de Rfm s'est prononcé sur la victoire du Casa sport ce samedi, en finale de coupe du Sénégal. Abdoulaye Baldé notifie que c’est la deuxième fois qu’il remporte la coupe du Sénégal en tant que maire. « Il faut se féliciter du sacre et en même temps féliciter mon premier adjoint par ailleurs président du Casa sport. En tant que maire on ne peut qu'être heureux », commente le maire et ancien ministre.