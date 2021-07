Abdoulaye Seydou Sow tire sur Mady : " Un homme sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c'est..."

Après le passage de Mady Touré à Kaffrine, c'est au tour du président sortant de rallier la base du ministre Abdoulaye Sow, par ailleurs président de la Ligue de ladite région, partisan du consensus autour de Senghor.



D'après Dakaractu, la tête de la Ligue de football amateur (LFA) a répondu à Mady Touré qui avait déploré le comportement de certains acteurs.



" Kaffrine n'a pas violé les textes. Et quels textes? Une résolution a été faite pour soutenir un candidat. Tout le processus a été respecté. Et en plus, Kaffrine a le droit de faire son choix. On ne peut pas les comparer. Il a le droit d'aller se battre mais un homme comme ça, sans expérience ni vécu, lui confier notre fédération, c'est reprendre ce que nous avons fait depuis plus de 12 ans ", affirme Abdoulaye Seydou Sow.



Pour conclure, le ministre estime que " Mady n'est pas candidat contre Senghor, mais bien des lobbies qui ne veulent pas l'émergence de l'actuel vice-président de la CAF."



L'élection aura lieu le 7 août prochain.