Abdoulaye Sow révèle : «Des gens sont allés voir des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas la Can»

Abdoulaye Saydou Sow sur les marabouts de la Can

Il y a des personnes qui sont même allés voir des marabouts pour faire en sorte que le Sénégal ne gagne pas la Can. La révélation est faite par le ministre Abdoulaye Seydou Sow dans les colonnes du journal ‘’Les Echos’’.





«Cela fait 60 ans qu’on se bat pour gagner la Coupe d’Afrique. Mais c’est à Kalidou Koulibaly, à Sadio Mané, à Édouard Mendy… que Dieu a donné ce bonheur. Et parmi les dirigeants, c’est à Augustin Senghor que Dieu a donné ce bonheur. C’est à Mbaye Diouf, à Louis Lamotte, à Amadou Kane, à Yaya Baldé, à Abdoulaye Sow… qu’il l’a donné», a-t-il dit.