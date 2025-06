Aboubakar Gakou après la qualification en demi-finale BAL : “Peut-être Petro de Luanda va réussir deux fois de suite”

Petro de Luanda poursuit sa quête de doublé. Les champions en titre ont dominé l’US Monastir avec autorité à la SunBet Arena de Pretoria, décrochant ainsi leur billet pour les demi-finales de la Basketball Africa League 2025.

Solides dès le début, les Angolais ont parfaitement exécuté leur plan de jeu, imposant leur intensité défensive et leur puissance dans la raquette face à une équipe tunisienne pourtant redoutable à longue distance.









“On a bien joué. On a suivi les conseils du coach. On a fait du bon boulot en défense et en attaque. On n’a peur de personne et on fait notre job”, résume Aboubakar Pedro Gakou, l’un des piliers de Petro. “Peut-être qu’on va réussir deux fois de suite”, glisse-t-il avec un sourire, faisant référence à la possibilité de conserver le titre conquis l’an passé. Ses coéquipiers lui passent à coté et l’incitent.





Formé au club, Gakou incarne l’âme de Petro de Luanda. “C’est extrêmement important de représenter Petro. Je suis ici depuis tout petit. J’en suis reconnaissant”, confie-t-il avec fierté.









Interrogé sur ce qu’il faut pour percer dans le basket professionnel, il insiste : “C’est la discipline, la constance, le travail quotidien. Il faut rester concentré sur son jeu. C’est comme ça que je suis arrivé là.”





Pour l’ailier fort de 2 métres 01, l’avenir de la Basketball Africa League est prometteur : “Dans 10 ans, ce sera une des ligues les plus importantes au monde, si pas la plus importante. La NBA et la FIBA font du bon boulot.”





Et son message aux jeunes qui rêvent de jouer un jour dans cette ligue ? “Travaillez dur, croyez en vous et restez concentrés sur votre travail. Tout est possible.”