Absent depuis deux matches, Klopp donne des nouvelles de Mané

Sadio Mané va-t-il participer au choc face à Manchester, dimanche à 16h 30 ? Les fans des Reds peuvent afficher un brin de sourire. Klopp a donné des nouvelles rassurantes de l'attaquant sénégalais. Sadio Mané sera présent à la séance d'entraînement avec l'équipe aujourd'hui et sera d'attaque contre les Citizens,, selon le coach allemand.

