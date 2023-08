Accord Bayern-Tottenham pour Kane, selon The Athletic

The Athletic annonce un accord entre Tottenham et le Bayern Munich pour le transfert de Harry Kane. L'offre serait supérieure à 100 millions d'euros et les Spurs auraient accepté la proposition mercredi. Peu de doutes sur le fait que l'attaquant de 30 ans accepte le deal, lui qui a privilégié la piste bavaroise depuis le début du mercato. Il est en fin de contrat dans un an.