Accord entre Fenerbahçe et José Mourinho : Le « Spécial One » reprend du service

Affaire conclue ! Après un accord verbal, ce vendredi matin, le club turc Fenerbahçe vient, officiellement, d’engager le coach portugais, José Mourinho en tant qu'entraîneur principal. Agent libre depuis qu’il a été limogé par l’As Roma, il y a six mois (en janvier dernier), « The Spécial One » reprend ainsi du service avec un contrat de deux ans, confirme le journaliste italien Fabrizio Romano.













Un nouveau défi pour le technicien de 61 ans qui raffole des challenges. Son principal objectif au ‘’Fener’’ c’est de renouer le club avec la victoire. Le club d’Istanbul est en attente du titre de champion depuis 10 ans.