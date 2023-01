Achraf Hakimi : sa place au PSG menacée après ses vacances aux USA avec Mbappé

Achraf Hakimi, Joueur Marocain au Psg

Achraf Hakimi a-t-il bien fait d’aller en vacances aux États-Unis avec son ami Kylian Mbappé ? C’est la question qu’on se pose depuis que l’arrière droit marocain et le Français sont partis au pays de l’oncle Sam pour souffler après une coupe du monde, éprouvante et riche en émotions. En effet, durant leur absence, Nordi Mukiele a livré des performances de haut vol avec le Paris Saint-Germain au poste d’arrière droit, et commence par lorgner une place de titulaire, même s’il n’affiche pas clairement son intention de mettre au banc des remplaçants Achraf Hakimi.





« On sait tous qu’Achraf (Hakimi) est un très bon joueur… »





« Je me sens bien, mieux qu’au départ, plus libéré. Mais ce n’est que le début. C’est à moi de réitérer le type de performances de ce soir. Je suis très content. L’équipe m’aide, je touche plus de ballons qu’au départ… Je suis vraiment très content d’avoir réussi à aider l’équipe. A moi de continuer. Moi j’essaie de faire mes matchs peu importe où je joue, que ça soit dans l’axe ou à droite. On sait tous qu’Achraf (Hakimi) est un très bon joueur. Je suis là pour aider l’équipe, quand le coach a besoin de moi » a déclaré le joueur après le match remporté contre Angers. Son entraîneur le considère comme un concurrent clair d’Hakimi. En effet, Christophe Galtier a fait savoir en conférence de presse que Mukiele était « plus qu’une doublure ». De quoi inquiéter le marocain.





« Il est très bien en ce moment »