Actes de sabotage du complexe sportif : la mairie de Djiddah Thiaroye Kao lance la traque des…

Une plainte contre x a été déposée auprès du procureur de la République. L’action judiciaire a été déclenchée par la Mairie de Djiddah Thiaroye Kao après des actes de sabotage signalés sur le gazon synthétique du terrain Mousdalipha 2 d’un coût de 200 millions de francs CFA.





« Des faits alarmants se sont produits au niveau du terrain moderne de football Mousdalipha 2. Ce joyau qui matérialise la vision politique et sportive du maire, inspecteur principal des Impôts et Domaines, a connu des actes de sabotage avec des tas de cailloux, des débris, épaves de pièces de véhicules... déposés sur une grande partie du gazon synthétique », accuse en effet l’adjoint au maire de la commune, Modou Maty Niang.





Repris par Libération, le plaignant condamne « avec la dernière énergie, un acte lâche et irresponsable » surtout que martèle-t-il, « près de 200 millions de francs CFA ont été investis dans cette zone, qui jadis, était réputée dangereuse, un espace marécageux, avec des niches de chiens errants et des bandits de grand chemin, entraînant une insécurité grandissime sur tout le périmètre ».





Dans tous ses états, Niang prévient que «les responsables et commanditaires seront traqués jusqu’à leurs derniers retranchements afin qu’ils sachent que force restera à la loi ».