Actu des Lions : Moussa Wagué de retour en janvier

Moussa Wague, victime de blessures

Ecarté des terrains depuis le 13 décembre 2020 à cause d’une rupture du tendon rotulien et du ligament croisé postérieur de son genou droit, Moussa Wagué commence à voir le bout du tunnel. Comme l’indique Mundo Deportivo : « des sources du Barça expliquent que les prévisions sont que dans deux mois, il pourra à nouveau jouer.» Par la suite, le média catalan précise qu’il ne s’agit là que d'une première estimation, tout en confirmant que le Sénégalais est entré dans la phase finale de sa longue convalescence qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un an.