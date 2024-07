Ada Fass : une autre sanction tombe

Déjà suspendu pour an, Ada Fass perd 650 000 F CFA de son reliquat. Une sanction financière correspondant à 45 minute de dépassement sur son temps de préparation mystique. Le lutteur de Fass a aussi perdu 250 000 pour surplus de bouteilles, et 110 000 à cause d’un dépassement de 11 minute sur son temps de «touss», pour un total de plus d’un million.



Mais, de tous les lutteurs qui ont disputé le gala de dimanche, Ama Baldé a perdu plus d’argent. Le reliquat du fils de Falaye Baldé a été défalqué de la somme de 2 millions 630 mille.



Selon Les Échos, le Comité national de gestion (CNG) de lutte, qui a sévi, reproche au tombeur de Gris Bordeaux un retard de 29 minutes sur son tempes de préparation mystique (570 000), d’avoir introduit du feu dans l’enceinte de l’arène (1 million) surplus de bouteilles et dépassement de six minutes sur son temps de «touss».



Le 3e Tigre de Fass a perdu, de son côté, 450 000 suite à un dépassement de 25 minutes sur sa préparation mystique et surplus de 4 minutes sur son temps de «touss».



En plus d’avoir perdu son combat contre Ada Fass, Gouy Gui laisse 1.080.000 dans les caisses du CNG.