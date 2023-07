Affaire Benjamin Mendy : Demba Ba se solidarise avec le footballeur et réclame justice

La justice britannique a déclaré ce vendredi le champion du monde français non coupable de viol et de tentative de viol. L'affaire avait éclaté en août 2021 avec des accusations émises par 7 femmes. Depuis l'annonce de ce verdict, Benjamin Mendy reçoit des messages de soutien de la part de nombreux footballeurs.





Ce samedi, c'est au tour de Demba Ba qui s'est fendu d'un tweet. "Al hamdulillah !", écrit d'abord l'ancien international sénégalais en faisant référence à la première et seule déclaration du Français aux médias à la suite du verdict.