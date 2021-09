Affaire Benjamin Mendy : Manchester City supprime tous les produits le mentionnant

XXSTRINGERXX XXXXX VIA REUTERS

Benjamin Mendy pris en photo le 6 janvier 2021 au stade d'Old Trafford, à Manchester.

Le club anglais avait déjà suspendu en août dernier le latéral gauche français après son inculpation pour quatre viols et une agression sexuelle.





FOOTBALL - L'avenir de Benjamin Mendy semble s'inscrire loin, très loin du football. Déjà suspendu par Manchester City depuis son inculpation le 26 août dernier pour suspicions de quatre viols et une agression sexuelle, le latéral gauche français a maintenant disparu de la boutique en ligne du club anglais.





D'après The Telegraph, ce dernier a en effet pris la décision ce mardi 14 septembre de supprimer de la vente tous les produits commerciaux mentionnant le joueur. Il est néanmoins encore possible de trouver trace de Benjamin Mendy sur le site officiel du club, celui-ci ne l'ayant pas encore officiellement retiré de son effectif.

Le champion du monde est accusé de trois viols en octobre 2020 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il est aussi accusé du viol d'une femme en août 2021, également à son domicile. L'une des victimes présumées est mineure. Il est également accusé d'agression sexuelle sur une femme, toujours chez lui, au début du mois de janvier 2021.





Sa dernière audience au tribunal a eu lieu à Chester (au nord de l'Angleterre) le 10 septembre dernier. Maintenu en détention, son procès a été fixé au 24 janvier 2022. Cette date, susceptible d'être modifiée s'il plaide coupable d'ici là, a été décidée à l'issue de l'audience où l'international français ne s'est exprimé que pour décliner son identité. La prochaine échéance est prévue pour le 15 novembre prochain.