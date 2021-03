Affaire Benzema: Johan Micoud s'emporte contre Deschamps

Ex-international en Equipe de France, Johan Micoud est désormais chroniqueur pour la chaîne L'Équipe. N'hésitant pas à donner son avis sur l'actualité du football, l'ancien bordelais n'a pas manqué d’afficher son agacement face aux réactions puériles de Didier Deschamps sur les questions à propos de l'attaquant Karim Benzema du Real Madrid.







Après un nul inaugural face à l'Ukraine au Stade de France (1-1), l'Équipe de France a enfin lancé sa phase de qualification pour la Coupe du Monde 2022 en allant gagner au Kazakhstan (0-2). Un succès poussif qui n'a pas rassuré les observateurs de la sélection nationale française de foot, malgré les bonnes performances de certains joueurs à l'image d’ Ousmane Dembélé, buteur. Pourtant, ce n'est pas la performance moyenne des joueurs tricolores qui retient l’attention, mais la nouvelle frasque de Didier Deschamps en conférence de presse. Interrogé par un journaliste kazakh sur la non-sélection de Karim Benzema en EDF, l'ancien entraîneur de l' OM s'est fendu d'une réponse osée : « Même ici ? Ça doit être un journaliste français qui vous a soufflé ça ».







Micoud allume Deschamps





Une réponse donnée avec un sourire cachant une pointe d'agacement. Un body language et une répartie qui fait polémique et qui indigne un grand nombre de personnes. Parmi les indignés ; Johan Micoud, ex-bleu (17 sélections) qui a tenu à dénoncer ce genre de réponses en fustigeant DD sur le plateau de l'Équipe du Soir.





« Ça ne fait rire que lui. De voir cette réaction-là, c’est encore plus scandaleux que ce que je pense de la situation. Il s’en sort toujours bien Deschamps. (...) Moi je trouve ça terrible de ne plus voir Benzema en équipe de France.», dit-il avant d'ajouter : « Ça ne me fait pas rire du tout. (…) Je ne comprends pas qu’il ne réponde pas. » Des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir l'ancien champion du Monde.