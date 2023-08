Affaire du baiser forcé : "Je me suis sentie vulnérable et victime d'une agression", dit Jenni Hermoso

L'internationale espagnole Jenni Hermoso a déclaré vendredi s'être sentie "vulnérable et victime d'une agression" lorsqu'elle a été embrassée par le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, dimanche après la finale du Mondial.