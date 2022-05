Affaire Gana Guèye : Le coup de gueule de Bouna Sarr pour soutenir son partenaire

L'international sénégalais Bouna Sarr apporte son soutien à son compatriote Gana Guèye qui subit depuis quelques jours un ''acharnement'' suite à son refus de porter un maillot du PSG floqué des couleurs LGBT+.





Dans une story postée sur son compte Instagram, le pensionnaire du Bayern de Munich, dénonce l’attitude de certaines autorités politiques et footballistiques de vouloir pousser les joueurs dans des combats qu’ils n’ont pas envie de faire.





‘’Arrêter de FORCER les joueurs dans les combats que vous menez (surtout quand bizarrement vous choisissez seulement ce qui vous arrange). Chacun est libre de défendre ou non la cause qu’il a envie !'', écrit-il.