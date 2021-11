Affaire Hamraoui : l'incroyable message d'Eric Abidal à sa femme

Impliqué dans une affaire de tromperie avec la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, agressée début novembre, l'ancien joueur du FC Barcelone Eric Abidal a publié un message d'excuse à l'attention de sa femme Hayet Abidal, qui a déjà demandé le divorce. L'ex-directeur sportif blaugrana aurait eu une relation adultérine avec la joueuse de 31 ans lors de son passage en Catalogne entre 2018 et 2021.







«Hayet Abidal, pardonne moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli'allah (Gloire à Dieu, ndlr). An sha' allah (Si Dieu le veut, nldr), un jour tu me pardonneras», a-t-il posté sur son compte Instagram.