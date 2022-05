Affaire Idrissa Gana Gueye : Aly Ngouille Ndiaye apporte son soutien à l’international Sénégalais

Aly Ngouille Ndiaye apporte son soutien à Idrissa Gana Gueye

Suite au refus de l'international Sénégalais, Idrissa Gana Guèye, de jouer lors de la journée de lutte contre l’homophobie, l’ancien Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Aly Ngouille Ndiaye n’a pas manqué d’apporter son soutien au milieu parisien.