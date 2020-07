Affaire Man City : La réaction de l'UEFA

Quel immense camouflet pour l'UEFA ! Initialement exclu de toutes les compétitions européennes pour les deux prochaines saisons pour non-respect du fair-play financier, Manchester City a été officiellement blanchi par le Tribunal Arbitral du Sport ce lundi (voir brève 10h35). Dans un communiqué officiel, l'instance européenne a réagi à cette décision.











"L'UEFA prend note de la décision prise par le Tribunal Arbitral du Sport de réduire la sanction imposée à Manchester City par l'instance indépendante de contrôle financier des clubs de l'UEFA pour violation présumée du règlement de l'UEFA sur les licences de club et le fair-play financier. L'UEFA note que le panel du TAS a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves concluantes pour confirmer toutes les conclusions de la CFCB dans ce cas spécifique et que de nombreuses infractions présumées étaient prescrites en raison de la période de 5 ans prévue par le règlement de l'UEFA. Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important en protégeant les clubs et en les aidant à devenir financièrement viables, l'UEFA et la CEA restent attachées à ses principes. L'UEFA ne fera aucun autre commentaire à ce sujet", peut-on lire.





Un vrai coup dur pour le FPF de l'UEFA...