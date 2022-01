Affaire Pape Gueye : L'OM interdit de recrutement pendant un an

La Fifa n’a pas eu la main tremblante sur l’affaire Pape Guèye. Après le Sénégal qui devra terminer la can avec un milieu de terrain en moins dans son effectif, cette fois c'est Marseille qui a été visé par la FIFA. Le club de la cité phocéenne est interdit de recruter pendant un an. Et ceci en plus de verser une amende « d'un peu plus de deux millions d'euros » au club anglais Watford où le Sénégalais s'était engagé fin avril 2020 avant de revenir sur sa décision et de rejoindre le club français



Du côté du joueur sénégalais une suspension de quatre mois de toutes compétitions officielles a été infligée par la Fifa. « Il a eu des problèmes extra équipe nationale avec Marseille. Sur un transfert, il y a eu des problèmes entre Marseille et Watford. La Fifa l'a suspendu », a déclaré Aliou Cissé justifiant l’absence de Pape Guèye lors du match Sénégal-Guinée.



Le joueur et l'OM devraient conjointement faire appel devant le Tribunal arbitral du sport (Tas) pour obtenir une suspension de cette sanction.