Affaire Pogba : silence radio de la Juventus

La direction de la Juventus Turin n'a souhaité faire "aucun commentaire" mardi sur la situation de son joueur Paul Pogba, au centre d'une rocambolesque affaire liée à des "tentatives d'extorsion" présumées à son encontre.





Sollicité par l'AFP, un porte-parole de la direction du club bianconero a renvoyé sur l'entourage du champion du monde français âgé de 29 ans, actuellement en phase de récupération après une blessure au genou droit fin juillet.





Paul Pogba, sa mère et son agente, Rafaela Pimenta, ont dénoncé dimanche des "menaces" et des "tentatives d'extorsion en bande organisée" visant la star des Bleus et annoncé avoir saisi la justice "il y a un mois" en Italie et en France.





L'entraîneur de la Juve Massimiliano Allegri a également été interrogé en conférence de presse mardi sur l'état d'esprit de son joueur, mais a préféré botter en touche: "Les blessés travaillent à part de l'équipe, je n'ai pas vu Pogba".





Il a simplement confirmé que l'international français n'était "pas disponible pour le moment". "Si tout se passe bien, il recommencera un peu à courir à partir de la semaine prochaine. Ensuite, on verra comment il évolue, en espérant l'avoir le plus vite possible", a-t-il ajouté.





Selon des informations de franceinfo confirmées à l'AFP par une source proche du dossier, Paul Pogba a confié aux enquêteurs avoir été plusieurs fois été intimidé à Manchester, son ex-club, et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus, où il revenu cet été.





Parmi les suspects, il affirme avoir reconnu son frère aîné Mathias, lui-même footballeur professionnel et à l'origine samedi d'une vidéo très partagée où il a promis de "grandes révélations" sur Paul.





AFP