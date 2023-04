Affaire Sadio Mané : ces propos de Mady Touré ne vont pas plaire au père de Leroy Sané

Le président de Génération Foot, Mady Touré, ne goûte pas le traitement réservé par le Bayern Munich à l’affaire de la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Il estime que le club allemand aurait dû d’abord mener une enquête interne, pour savoir ce qui s’est passé, au lieu de commencer par sanctionner uniquement l’attaquant sénégalais.



Une telle précaution aurait été, de l’avis du dirigeant sénégalais, plus juste. D’autant que, indique-t-il dans un entretien avec Stades, «des mots durs ont été soulevés et imputés à Leroy Sané». En effet, rapporte Mady Touré, ce dernier aurait lancé à Sadio Mané : «Tu devrais te retrouver derrière un comptoir de Mac Donald.» Avant d’ajouter : «Noir de merde».



«Si cela est avéré, c’est très grave», fulmine le patron de Génération Foot. Qui fait savoir que, le cas échéant, à la place de Sadio Mané il aurait répondu à Leroy qu’«un noir de merde t’a mis au monde». Référence ouverte au père de l’international allemand, Souleymane Sané, ancien attaquant et capitaine des Lions.



Mady Touré martèle : «Il ne faut pas avoir peur des mots. Si Leroy Sané se permet de parler ainsi à Sadio, c’est qu’il n'est pas respectueux. Sadio Mané n’est pas un chiffon qu’on insulte. C’est notre Sadio national, le Sadio de l’Afrique, qui mérite des honneurs.»