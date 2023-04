Affaire Sadio Mané-Leroy Sané : la surprenante réaction de El Hadji Diouf

Sa réaction était attendue à la suite de l’incident qui a opposé Sadio Mané à Leroy Sané, les deux coéquipiers au Bayern Munich. El Hadji Diouf a choisi Source A pour rompre le silence sur cette affaire. «C’est la première fois que j’accepte de parler dans les journaux depuis que cette histoire a éclaté», précise l’ancien buteur des Lions dans un entretien paru ce jeudi dans ledit journal.



Mais à la différence de ceux qui ont allumé Leroy Sané, Diouf a préféré calmer le jeu. «Ce sont des choses qui arrivent dans les vestiaires, minimise-t-il. Maintenant, il ne faut pas qu’il y ait de l’animosité. Leroy Sané c’est notre enfant ; Sadio c’est notre enfant.»



En guise d’exemple, le footballeur à la retraite évoque un incident avec un de ses anciens coéquipiers en sélection. «Fadiga et moi, on s’est insultés sur le terrain et aujourd’hui, on est les meilleurs amis du monde. C’est ça le football. Je préfère un mauvais perdant que quelqu’un qui s’en fout de perdre. C’est un problème entre deux enfants du pays, on se doit de les couvrir tous les deux.»



El Hadji Diouf se dit d’autant plus conforté dans sa posture de pompier que le père de Leroy Sané s’est placé à équidistance des deux joueurs du Bayern. «Quand il y a eu cette histoire, j’ai eu au téléphone Souleymane Sané en personne et ses paroles m’ont vraiment beaucoup touché, confesse l’ancien attaquant de Liverpool. Ses propos sont : ‘Sadio ; c’est mon fils ; Leroy, c’est mon fils. Des choses sont arrivés, mais je sais qu’il s’agit de deux personnes qui n’ont pas de problèmes’.»