Affaire Sadio Mané, retour dans la Tanière : Mbaye Diagne se prononce

Suite à l’altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané et la double sanction contre le Lion qui s'en est suivie, Mbaye Diagne, l'international sénégalais, a réagi dans un live accordé à Seneweb. Il apporte son soutien et affirme que l’enfant de Bambaly est quelqu'un de bien, de correct et très discipliné. L’attaquant de Karagumruk (Turquie) soutient que ce qui se passe dans les vestiaires ne doit pas sortir.





«Lorsque j’ai eu l’information, je n’en ai pas parlé avec Sadio jusqu'à présent. Mais naturellement, il n’est pas comme ça. Il a réagi, c'est parce qu’on l'a poussé à bout. Ce qui se passe aux vestiaires doit rester aux vestiaires. Moi, j’ai eu des problèmes au niveau des vestiaires plusieurs fois, mais ça se règle entre nous, après ça passe».





Quant à la sanction, Mbaye Diagne trouve que c’est normal. «Dans tous les clubs, il y a des lois et des règles à respecter». L’attaquant sénégalais d’ajouter : «Leroy Sané méritait lui aussi une sanction.»





«Quand tu es trop gentil, les gens abusent», lance-t-il. «Sadio va regretter. Si c’était moi, tout le monde serait d’accord», rigole Mbaye Diagne.





"Sadio, n’est pas comme les autres joueurs, il est mondial et tout le monde lui souhaite que du bien. Qu’il revienne en force et plus performant. Nous croyons en lui», lance-t-il.





Lorsque la question avec sa relation avec ses compatriotes footballeurs a été abordée, Mbaye a affirmé avoir de bonnes relations avec les joueurs sénégalais, et y en a même certains qu'il appelle souvent.





Sur ses performances en club, Mbaye Diagne pense qu’il est en train de faire son job : jouer et marquer des buts. Actuellement, il est le meilleur buteur africain en Europe avec 20 buts.





Pour rappel, Mbaye Diagne avait eu une conversation avec le sélectionneur national à Bambaly chez Sadio Mané. «Ce n’est pas une histoire de copains. Tu as cinq mois pour me convaincre. Maintenant, c’est à toi», lui avait dit Aliou Cissé en juin 2022.





Mbaye Diagne de confirmer depuis lors, il n’a pas échangé avec le sélectionneur des Lions. «Je suis en train de travailler. C’est à eux de juger mes performances».