Affaire Younousse Sankharé : L’international sénégalais menacé de mort par son président, ce dernier dément

Younousse Sankharé joueur à Giresunspor

Younousse Sankharé vit des jours sombres du côté de la Turquie. Transféré gratuitement, l’été dernier, à Giresunspor, en provenance du Panathinaïkos (Grèce), pour 2 ans ; l’ancien bordelais semble être poussé vers la sortie par son club turc, qui emploierait des méthodes peu orthodoxes.





« Le directeur sportif m'avait déjà demandé de rendre mon appartement et ma voiture. Ils utilisent tous les moyens de pression possibles. Là, hier (lundi), le président me lâche clairement des menaces. Il m'a dit : "Je retiens les supporters depuis longtemps. Désormais, s'il t'arrive quelque chose, ce ne sera plus mon problème." J'ai essayé de tempérer et il m'a raccroché au nez », a raconté l’international sénégalais (7 sélections) dans les colonnes de l’Equipe.





Auteur de 9 apparitions avec l’actuel 16e de Super Lig (26 points), Younousse Sankharé n’entre plus dans les plans de sa formation. « On a bien vu qu'ils voulaient se séparer de lui et faisaient tout pour le rendre dingue. C'est un comportement schizophrénique. Le but déguisé, c'est de ne pas payer son salaire. (...) Quand le président annonce pouvoir divulguer son adresse aux supporters, on peut avoir les plus grosses craintes pour Younousse, alerte Me Harir. Je lui ai conseillé de rester dans les lieux publics, et jamais seul. On a aussi pris attache avec l'ambassade », a évoqué Saïd Harir, l’avocat du joueur.