Afro basket féminin 2021 : Le Cameroun sera le pays hôte





La FIBA Afrique a confirmé hier 12 mai que l’édition 2021 du FIBA Women’s Afro Basket sera abrité par le Cameroun.





Du 17 au 26 septembre prochain, Yaoundé sera la capitale du Basket féminin. Le Cameroun accueille en effet au palais polyvalent des sports l’Afrobasket Dames. D’autres pays tels que la Côte d’Ivoire souhaitaient abriter cette la 26e édition Ainsi, les 12 équipes qualifiées se retrouveront à Yaoundé pour la première fois depuis 2015, année où les lionnes avaient disputé la complétion à domicile en réalisant l’exploit d’éliminer le Nigeria alors tenant du titre en demi-finale, avant de chuter en finale face aux Sénégalaises.





Depuis 2015, le Nigeria, grand favori de cette compétition, n’a plus connu de défaite face à une équipe africaine toutes compétitions confondues. Elles dominent le Basket africain avec un statut de double tenantes du titre après leurs victoires en finale des éditions de 2017à Bamako et 2019 à Dakar. Les D’Tigeress ont dicté leur loi face à un même adversaire : les lionnes du Sénégal. Les Camerounaises quant à elles avaient été éliminées prématurément en barrage d’accession au second tour, une défaite face aux Égyptiennes (63-68).





Cette année le Cameroun entant que pays hôte est qualifié d’office ainsi que d’autres nations qui sont parvenues à se hisser dans le dernier carré de la compétition en 2019 à savoir le Nigeria (Champion en titre), le Sénégal (finaliste), le Mali (3e), et le Mozambique (4e). Plus que sept places à distribuer pour atteindre le quota attendu. À cet effet des tournois éliminatoires débuteront au courant du mois et les derniers qualifiés seront connus d’ici juillet. Lors de ces rencontres de qualifications, les vainqueurs obtiendront directement leurs tickets pour le Cameroun.