Afrobasket-2021 : Boniface analyse les errements qui ont failli perdre les Lions en quarts de finale

Afrobasket 2021 avec le Coach du Sénégal

Les Lions ont souffert, hier, en quarts de finale de l’Afrobasket masculin Rwanda-2021, face à l’Angola, avant de décrocher leur qualification. Menés dès le premier quart-temps, Gorgui Sy Dieng et ses partenaires ont commis beaucoup d’erreurs qui ont failli leur coûter cher. Le coach, Boniface Ndong, analyse ces manquements.





«Je retiens plus la victoire. Mais on a joué un match bizarre. On n’a pas pu trouver notre jeu, notre rythme. On ne courait pas après les rebonds. C’est peut-être dû à la pression, l’heure à laquelle on a joué ou peut-être que l’Angola était plus prête que nous», note-t-il.





Le technicien sénégalais d’ajouter : «Passer la balle, courir la moitié du terrain, c’est quelque chose que l’on n’a pas pu faire aujourd’hui (hier, Ndlr). Peut-être à cause de la pression ou la fatigue. Mais on n’a jamais été derrière, à la fin. Ils ont pu égaliser, mais nous étions à 8 points et ils sont revenus. On a eu des tirs ouverts, on ne les a pas mis. On a eu des lancers-francs qu’on a ratés. On a plus contrôlé le match à la fin. Cela n’efface pas l’excellent travail que l’Angola a fait.»