Afrobasket 2021: l'Angola retrouve les quarts, la Guinée renverse le Rwanda

Opposés à l'Égypte à la Kigali Arena en barrages des quarts de finale du championnat d'Afrique de basket ce lundi, les Angolais n'ont pas tremblé. Victorieux 70-62, ils ont décroché leur billet pour affronter le Sénégal. La Guinée, elle, s'est arrachée pour éliminer le Rwanda (72-68). Après cette grosse performance, les Guinéens ont rendez-vous avec la Côte d'Ivoire.









Victorieux à 11 reprises de l'Afrobasket dans son histoire, systématiquement sur le podium entre 1983 et 2015, l'Angola est tombé de haut, lors de l'édition 2017, avec une élimination dès les quarts de finale face au Sénégal. Avec une victoire et deux défaites dans le groupe A, cet Afrobasket 2021 a failli tourner au fiasco. Mais les Palancas Negras sont passées de peu et ont gagné le droit de jouer un match de barrage qualificatif pour les quarts de finale, ce lundi 30 août.





Opposés à l'Égypte, les Angolais n'ont pas tremblé. Après un premier acte équilibré, ils ont pris les commandes pour arriver à la pause avec huit points d'avance (33-25). Dans le troisième quart temps, l'Angola a gardé la mainmise et compté jusqu'à 16 longueurs d'avance, pour finalement mener 52-41 au début de l'ultime quart temps. A l'arrivée, les Égyptiens n'ont pu que réduire l'écart contre leurs adversaires (70-62). L'efficacité de Carlos Morais, meilleur marqueur du match (16 points, 4 paniers réussis sur 7 à trois points), a fait mal à l'Égypte.





L'heure de la revanche a ainsi sonné pour le sélectionneur Josep Claros et ses hommes. En quarts de finale, le Sénégal se dresse, comme il y a quatre ans.









Le collectif guinéen vient à bout du pays-hôte





L'autre match de barrage disputé ce lundi a offert son lot d'émotions aux joueurs et spectateurs. Le Rwanda, face à son public, a cru tenir sa qualification avant de subir le retour d'enfer de Guinéens déchaînés. Après une première moitié de rencontre très disputée, où l'écart de points n'a jamais été supérieur à 4, le Syli ne menait que 31-30. Dans le troisième quart-temps, les Rwandais ont enclenché la seconde face à une Guinée soudainement impuissante. A 12 minutes de la fin, le Rwandais était en tête, 54-44.









Seulement voilà, la réussite a changé de camp dès l'entame de lu dernier quart-temps, et les Guinéens ont refait surface en un éclair. Leurs adversaires sont restés au contact mais n'ont jamais pu inverser la tendance à nouveau. Si la sélection rwandaise s'est avant tout appuyée sur Kenny Gasana (28 points), la Guinée a été plus homogène avec quatre hommes à plus de dix points (16 pour Cédric Mansaré, 15 pour Cheick Sekou Condé, 13 pour Mohamed Queta et 12 pour Abdoulaye Sy). Avec en plus une mire bien réglée sur la ligne des lancers francs (77,3% de réussite, et un 8/8 pour Mansaré), le cocktail guinéen a eu raison du Rwanda à Kigali (72-68).





Eliminée au premier tour avec trois revers en autant de matches lors de l'Afrobasket 2017, pas plus chanceuse lors des éditions précédentes de 1962, 1980, 1983 et 1985, la Guinée s'invite pour la première fois en quarts de finale. Elle aura face à elle la redoutable Côte d'Ivoire, impeccable au premier tour (trois matches, trois victoires).









Barrages qualificatifs pour les quarts de finale





Nigeria-Ouganda (mardi 31 août)





Soudan du Sud-Kenya (mardi 31 août)





Quarts de finale





Côte d'Ivoire-Guinée (mercredi 1er septembre)





Sénégal-Angola (mercredi 1er septembre)





Cap Vert-Nigera ou Ouganda (jeudi 2 septembre)





Tunisie-Soudan du Sud ou Kenya (jeudi 2 septembre)