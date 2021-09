Afrobasket 2021 : Le Sénégal a boudé la cérémonie de clôture

Le Sénégal n’a pas digéré sa défaite contre le Cameroun qui l’a éjecté du podium de l’Afrobasket 2021.



D’après le quotidien Source A qui donne l'information, la délégation sénégalaise a boudé la cérémonie de clôture.



Les Lionnes et le staff ont directement rejoint leur hôtel après la défaite contre les Camerounaises.



L’Égypte et le Mozambique, qui disputaient les 5e et 6e places, ont pourtant assisté à la cérémonie pour leurs récompenses individuelles.



Ce n’est pas le cas pour Yacine Diop, qui figure dans le 5 majeur, mais n’a pas pu recevoir son trophée.



Elle s’est finalement présentée après la cérémonie pour prendre son trophée.



Idem pour Astou Traoré qui devait être honorée par la Fiba pour services rendus au basket africain.