Afrobasket 2021 : Les Lions battus en demi-finales, encore une désillusion pour le Sénégal

Malgré les 24 ans de disette et la volonté de mettre fin à cette traversée du désert, les Sénégalais devront garder leur mal en patience. Les Lions ont une nouvelle fois échoué en demi-finales de l’Afrobasket masculin qui se tient au Rwanda. Ils ont été battus, ce samedi, par la Côte d’Ivoire sur la marque de 75-65.





Les Lions se sont donnés à font, mais ont commis beaucoup d’erreurs qui leur ont été fatales. Les Sénégalais ont effectué leur plus mauvais début de match dans ce tournoi et sans doute la plus mauvaise rencontre de l’Afrobasket. Les Lions, qui ont vendangé beaucoup de possessions, n’ont marqué que 13 points au premier temps contre 17 pour la Côte d’Ivoire.





Le deuxième quart temps ne sera pas très fameux, mais légèrement mieux que le premier avec 16 points marqués. Seulement les protégés de Boniface Ndong n’ont pu mettre en place une défense qui empêche les Ivoiriens de mettre des tirs ouverts et d’attaquer la raquette pour réussir des paniers faciles. La Côte d’Ivoire en profite et marque 19 points et mène à la pause par 36-29.





Les Lions se montrent plus agressifs au troisième quart temps. Ils réduisent l’écart dans les cinq premières minutes et avaient même l’occasion de revenir au score. Mais ils manquent de lucidité. Ce qui permet à la côte d’Ivoire de garder l’avantage (53-48)à la fin de cette partie de la rencontre.





Les Sénégalais mettent la pression et reviennent pendant longtemps à un point d’écart à plusieurs reprises, mais n’arrivent jamais revenir à hauteur des Eléphants qui finiront par s’imposer sur la marque de 75-65.