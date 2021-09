Afrobasket-2021 : ‘’Pourquoi j’ai plus misé sur les jeunes joueuses’’ (Coach des Lions)

Jeunes joueuses à l'Afrobasket

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye, a publié, hier, la liste des 12 Lionnes qui défendront les couleurs du Sénégal à l’Afrobasket-2021 prévu du 17 au 26 septembre à Yaoundé, au Cameroun.





Une liste marquée par la présence de sept jeunes joueuses qui vont découvrir la compétition. Des choix risqués, selon le technique sénégalais, mais importants pour assurer la relève.





‘’La jeunesse de l’effectif peut être un handicap. Mais il faut prendre le temps de bâtir, si on veut reprendre notre place et détrôner le Nigeria. On doit assurer la relève pour essayer d’avoir un socle pour le futur’’, a fait savoir Moustapha Gaye.