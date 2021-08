AfroBasket 2021 – Boniface Ndong : “Brancou Badio n’est pas un joueur de 2e division”

Formé au Saltigué de Rufisque où il a joué dans toutes les catégories, Papi Brancou Badio (22 ans) est la révélation de l’équipe nationale du Sénégal qui participe à l’AfroBasket 2021. Le coach Boniface Ndong réagit sur les prestations du joueur et parle de sa situation en club.



En deux matchs, il totalise 39 points et 13 passes décisives. Papi Brancou réussit ses débuts en AfroBasket au grand bonheur de son sélectionneur qui espère toutefois le voir évoluer dans un club de première division.



Boniface Ndong prédit un avenir radieux pour son poulain. “J’ai discuté avec son club et son entraineur et je leur ai dit que ce n’est pas un joueur de deuxième division et c’est ce que je pense depuis le premier jour que je l’ai vu. Et l’AfroBasket me montre que c’est un joueur qui, dans un ou deux ans, va joue en Euroleague ou la NBA. Donc c’est une chance pour nous, le Sénégal. Quand j’ai amené Pierria, je n’ai jamais pensé qu’on avait un Brancou. Maintenant, il doit apprendre sur Pierria pour grandir. Mais savoir que s’entrainer avec Barcelone, s’entrainer avec la meilleure équipe de l’Euroligue le fait grandir. Donc je pense que le Barcelone ou son agent vont utiliser l’AfroBasket pour savoir que ce n’est pas un joueur de deuxième division.”



Notons que le joueur va retrouver l’ICG Força Lleida, en prêt prés l’AfroBasket a informé hier wiwsport. Ce club espagnol évolue en D2. Révélation du championnat local en 2018, il avait rejoint par la suite le FC Barcelone où il évoluait dans l’équipe B.