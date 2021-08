Afrobasket féminin 2021 : Moustapha Gaye démarre son stage avec 22 joueuses sur 25

Les joueuses convoquées à l'Afrobasket Féminin 2021

L’équipe nationale féminine de basket du Sénégal a démarré, hier, son stage de préparation en vue de l'Afrobasket prévu du 17 au 16 septembre à Yaoundé au Cameroun.





Seules 3 joueuses ont manqué à l’appel du sélectionneur. Il s'agit de Ndèye Maty Mbaye qui passe le Baccalauréat, de Bintou Diémé et de Leina Timeira, attendue aujourd’hui.





Cette première étape du regroupement des Lionnes permettra au coach Moustapha Gaye de faire la revue des troupes et l’évaluation de ses joueuses.





‘’Cette semaine on veut mettre en place des structures très légères et faire des jeux d’application. C’est pour avoir une meilleure idée, une première implication des jeunes qui viennent d’arriver et des anciennes. Donc c’est la semaine d’évaluation’’, lance le sélectionneur des Lionnes à Record.