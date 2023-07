Afrobasket féminin 2023: Le Cameroun bat la Guinée et se qualifie en quart de finale





Le Cameroun a décroché son ticket pour les quarts de finale de l’Afrobasket 2023 qui se tient à Kigali. En effet, il a pris le meilleur sur la Guinée ce dimanche au Bk Arena de Kigali sur la marque de 70-50.





Un succès qui l’envoie à la première place de la poule B avec 4 points +22 et qui le qualifie en quart de finale. Les Camerounaises avaient déjà surpris le Mozambique par 55-53 lors de leur première rencontre.