Afrobasket féminin 2023: Tout ce qu’il faut savoir sur le système du tournoi

L’afrobasket féminin Kigali-2023, démarre ce vendredi au Rwanda. Les douze équipes qui vont prendre part à la compétition seront réparties en quatre groupes (A, B, C et D) de trois (3) équipes. Chaque équipe affrontera deux adversaires de son groupe en aller simple. Les équipes classées premières de chaque groupe se qualifient directement pour les quarts de finale.





Les équipes classées deuxième et troisième vont jouer le tour de qualification pour les quarts de finale dans des matches à élimination directe. Ainsi la deuxième de la poule A croisera la troisième du groupe B, la deuxième B fera face à la troisième A, la deuxième C sera opposée au troisième D et enfin la deuxième D jouera contre la troisième de la poule C3. Les vainqueurs de ces matchs se qualifieront pour les quarts de finale.