Afrobasket Masculin 2021: Le Sénégal démarre les éliminatoires contre le Kenya ce Mercredi

Eliminatoires Afrobasket 2021 contre le Kenya

L’équipe nationale masculine de basket démarre ce mercredi à partir de 15h GMT les éliminatoires de l’Afrobasket 2021 contre le Kenya à Kigali, au Rwanda.





Arrivé dans la capitale rwandaise sans disposer de tout son groupe, Boniface Ndong, l’entraîneur se dit prêt à faire face au challenge.





’’On a essayé un peu de réviser les systèmes de jeu et quelques bases de défenses collectives. On a une séance ce mercredi à 7h, on va essayer de réviser encore espérant que les autres seront là. C’est une situation spéciale mais on va essayer de faire avec ce qu’on a’’, a indiqué dans les médias sénégalais, l’ancien basketteur international.





Au sujet de son adversaire, le Kenya, qui a pu se préparer quelques semaines avec tous ses joueurs, le coach sénégalais n’est pas troublé outre mesure.





’’C’est l’avantage que certaines équipes ont, mais bon je pense qu’on a plus de joueurs de qualité, donc je ne me fais pas de soucis’’, a-t-il dit.





’’Je pense qu’on a assez de joueurs pour pouvoir les concurrencer. Contre eux, ce ne sera pas facile. Ils auront plus d’automatisme. Mais ce que j’ai demandé aux joueurs c’est d’apporter de l’énergie’’, a dit Ndong.

’’On va se tromper, on va faire des erreurs, mais il faudra compenser ces erreurs par de l’énergie’’, a-t-il par ailleurs ajouté.









Les autres adversaires du Sénégal sont l’Angola et le Mozambique.