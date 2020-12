Afrobasket U18 2020 masculin et féminin : Les sélections sénégalaises démarrent celles du Mali ce vendredi

Les équipes nationales masculines et féminines du Sénégal des U18 jouent, cet après-midi, leur premier match de l'afrobasket qui se déroule actuellement en Egypte.





Les Lionceaux affrontent, à partir de 15 heures 30, les Aiglons, alors que les U18 féminines du Sénégal croiseront celles du Mali, à partir de 18 heures.





Les deux tournois se jouent en poule unique. Chez les garçons, elle est composée du Sénégal, du Mali, de l'Egypte et de la Guinée. L'issue des matches de poule en aller simple déterminera l'affiche des demi-finales.